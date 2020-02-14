Лукашенко пригрозил отбором нефти из транзитной трубы

Ранее, сегодня, Лукашенко заявил, что Минск будет закупать нефть в других странах, чтобы не «стоять на коленях» ежегодно.

Кроме того, он публично обвинил российское руководство в том, что оно якобы намекает на присоединение Белоруссии к России в обмен единые цены на энергоносители.

В ответ на это экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН заявил, что Россия якобы пытается построить «новую империю».

«Россия хочет быть империей и вообще ей не хватает цивилизованности, поэтому она хочет прицепить Украину и Беларусь. Из кожи вон лезет, чтобы это сделать. Зачем говорить, что этого не происходит, ведь это и так видно без Лукашенко», - сказал он.

В свою очередь член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что слова Лукашенко о попытках присоединения Белоруссии к РФ – клевета.

