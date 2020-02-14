Клеветник России. Зачем Лукашенко заявляет о присоединении Белоруссии
Член совета по международным отношениям при президенте России в беседе с НСН заявил, что Лукашенко нечем похвастаться.
Российские власти предлагают Белоруссии присоединение в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава республики Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что «ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути».
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с НСН заявил, что Лукашенко заявляет об угрозе со стороны России, потому что ему нечем похвастаться.
«Похвастаться экономическими успехами он не может. Сейчас «БелАЗ» на грани закрытия, «Беларуськалий» сокращает рабочую неделю. Проблемы с переработкой нефти стали очевидны, потому что вся она держалась на дешевых российских углеводородах. И как только Россия повысила цену, даже не до уровня мировых, вся нефтепереработка стала едва ли не убыточной. Поэтому он апеллирует к суверенитету и независимости, наращивает конфронтацию по отношению к России. Никто Лукашенко не предлагал вливаться в состав Российской Федерации. Однако большинство белорусов воспримут это благожелательно или равнодушно. Ему предлагали подписать дорожные карты, которые предполагали, например, унификацию налогового законодательства», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, это просто манипуляция общественным мнением. «Лукашенко продолжает давить в определенную болевую точку, как он считает, которая ему видится именно как независимость и суверенитет Республики Беларусь. Но он апеллирует к очень узкой группе жителей республики, которых можно причислить к белорусским националистам и сочувствующим. И к тем, кого удалось убедить, что Белоруссия – это действительно социалистическое народное, антиолигархическое государство. А Российская Федерация – это олигархический взяточнический монстр, где все грязно и мерзко, но где есть деньги и ресурсы типа нефти и газа. И он бережет Белоруссию, этот островок, от поглощения этим монстром», - заключил Безпалько.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить две страны в «единую сверхдержаву».
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