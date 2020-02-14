Клеветник России. Зачем Лукашенко заявляет о присоединении Белоруссии

«Похвастаться экономическими успехами он не может. Сейчас «БелАЗ» на грани закрытия, «Беларуськалий» сокращает рабочую неделю. Проблемы с переработкой нефти стали очевидны, потому что вся она держалась на дешевых российских углеводородах. И как только Россия повысила цену, даже не до уровня мировых, вся нефтепереработка стала едва ли не убыточной. Поэтому он апеллирует к суверенитету и независимости, наращивает конфронтацию по отношению к России. Никто Лукашенко не предлагал вливаться в состав Российской Федерации. Однако большинство белорусов воспримут это благожелательно или равнодушно. Ему предлагали подписать дорожные карты, которые предполагали, например, унификацию налогового законодательства», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, это просто манипуляция общественным мнением. «Лукашенко продолжает давить в определенную болевую точку, как он считает, которая ему видится именно как независимость и суверенитет Республики Беларусь. Но он апеллирует к очень узкой группе жителей республики, которых можно причислить к белорусским националистам и сочувствующим. И к тем, кого удалось убедить, что Белоруссия – это действительно социалистическое народное, антиолигархическое государство. А Российская Федерация – это олигархический взяточнический монстр, где все грязно и мерзко, но где есть деньги и ресурсы типа нефти и газа. И он бережет Белоруссию, этот островок, от поглощения этим монстром», - заключил Безпалько.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить две страны в «единую сверхдержаву».

