Nord Stream 2 AG начал арбитражные разбирательства против Евросоюза

Как считает компания, Евросоюз нарушил свои обязательства, когда принял «дискриминационные поправки» к директиве.

Помимо этого, уточняется, что в Суд Евросоюза был подан иск о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

Ранее Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на своём континентальном шельфе. Датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу, рассказал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

