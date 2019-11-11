Nord Stream 2 AG начал арбитражные разбирательства против Евросоюза

11 ноября 201914:52

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2» начала арбитражное разбирательство против Евросоюза. Причиной тому стало несоответствие поправок к газовой директиве Энергетической хартии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».

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Как считает компания, Евросоюз нарушил свои обязательства, когда принял «дискриминационные поправки» к директиве.

Помимо этого, уточняется, что в Суд Евросоюза был подан иск о частичной отмене поправок из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов.

Ранее Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на своём континентальном шельфе. Датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу, рассказал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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