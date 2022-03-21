Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира

Ранее группа европейских политиков выступила с инициативой выдвинуть кандидатуру Зеленского на присуждение Нобелевской премии мира и продлить до 31 марта завершившуюся в январе процедуру номинации.

«Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», — заявил Ньёльстад.

