Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира

Норвежский Нобелевский комитет не сможет продлить сроки выдвижения кандидатов на Премию мира с тем, чтобы номинировать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Норвежского Нобелевского института Олава Ньёльстада.

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Ранее группа европейских политиков выступила с инициативой выдвинуть кандидатуру Зеленского на присуждение Нобелевской премии мира и продлить до 31 марта завершившуюся в январе процедуру номинации.

«Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», — заявил Ньёльстад.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираВладимир Зеленский
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