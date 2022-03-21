Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
Норвежский Нобелевский комитет не сможет продлить сроки выдвижения кандидатов на Премию мира с тем, чтобы номинировать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Норвежского Нобелевского института Олава Ньёльстада.
Ранее группа европейских политиков выступила с инициативой выдвинуть кандидатуру Зеленского на присуждение Нобелевской премии мира и продлить до 31 марта завершившуюся в январе процедуру номинации.
«Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», — заявил Ньёльстад.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае
- В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину
- Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России
- Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
- В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
- В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
- Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов
- Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
- Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
- Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru