Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что Нобелевский комитет давно дискредитировал себя из-за премии мира.

«Ряд политиков Европы обратились в Нобелевский комитет, чтобы там продлили срок приема документов. Это нужно для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский успел подать документы для номинации на Нобелевскую премию мира. В последнее время мы видим, какие странные там товарищи. Я считаю, что Нобелевский комитет себя полностью дискредитировал, особенно в номинации премии за мир», - рассказал Онищенко.

Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

