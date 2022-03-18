Онищенко осудил желание Нобелевского комитета вручить Зеленскому премию мира
По словам экс-депутата, для этого ряд политиков Европы обратились в Нобелевский комитет, чтобы продлить срок приема документов.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что Нобелевский комитет давно дискредитировал себя из-за премии мира.
«Ряд политиков Европы обратились в Нобелевский комитет, чтобы там продлили срок приема документов. Это нужно для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский успел подать документы для номинации на Нобелевскую премию мира. В последнее время мы видим, какие странные там товарищи. Я считаю, что Нобелевский комитет себя полностью дискредитировал, особенно в номинации премии за мир», - рассказал Онищенко.
Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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