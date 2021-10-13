«Никто не забыт». Лукашенко готовится к задержанию Тихановской и Латушко
Белорусский политолог Алексей Дзермант уверен, что белорусская власть не оставит оппозиционеров в покое и ждет удобного случая для их задержания.
Белорусские власти предусмотрели всё для задержания и предъявления обвинений Тихановской и Латушко при первой же возможности, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко. Всего, как отмечает белорусское издание Zerkalo, против Тихановской в Беларуси возбудили уголовные дела по шести статьям, против Латушко — по четырем. Новое обвинение - в самовольном присвоении звания или власти должностного лица.
«Это говорит о том, что белорусская власть не оставит без внимания всю их деятельность и будет продолжать со своей стороны делать все, чтобы они эту деятельность прекратили – хотя бы путем давления со стороны белорусского закона. Эти люди, находясь за границей, продолжают совершать, с точки зрения белорусского государства, преступные действия, провозглашают себя там какими-то лидерами государства, ведут от имени государства какую-то деятельность, в том числе деструктивную по отношению к стране», - уверен Дзермант.
По его словам, власти рассчитывают на поддержку дружественных стран, которые при удобном случае смогут выдать Белоруссии «беглых преступников».
«Естественно, на это все правоохранители решили не закрывать глаза и со всех сторон предъявить те претензии, которое белорусское государство видит в их деятельности – в том числе добиваться по международным каналам, чтобы они были привлечены к ответственности. Понятно, что на Западе это не сработает, но в другой половине мира к Минску в этом смысле могут прислушаться – Россия, Китай и иные государства, с которыми у Белоруссии сохраняются хорошие отношения. С Протасевичем ведь тоже никто не думал, что он попадет на территорию Белоруссии. Мало ли где окажется Тихановская, может быть, в Китае, вдруг как-нибудь и когда-нибудь. Загадывать рано, но, во всяком случае, юридические основания для этого белорусская сторона предусмотрела - для возбуждения уголовных дел», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Политолог также отметил, что Тихановская и Латушко не смогут продолжить политическую карьеру в Белоруссии, но могут помочь Западу в достижении геополитических целей.
«В Белоруссии, конечно, у них карьера закончена, при этой власти точно, даже если она и сменится, все равно серьезные статьи так просто не откинешь. Понятно, что они будут заниматься своей деятельностью на Западе, где будут чувствовать себя в безопасности, но белорусские правоохранительные органы показывают, что никто не спустит, никто не забудет. Они отрезали себе путь к белорусской политике в будущем. А Западу всегда нужны какие-то удобные фигуры политические, которых можно показывать, прикрываясь этими фигурами, можно какие-то свои интересы продвигать – оказывать давление экономическое на Белоруссию. Они ведут с помощью этих людей свою борьбу геоэкономическую, геополитическую, используют их как публичные личины для оправдания своих действий», - добавил он.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не верит в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента республики.
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