«Никто не забыт». Лукашенко готовится к задержанию Тихановской и Латушко

Белорусские власти предусмотрели всё для задержания и предъявления обвинений Тихановской и Латушко при первой же возможности, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко. Всего, как отмечает белорусское издание Zerkalo, против Тихановской в Беларуси возбудили уголовные дела по шести статьям, против Латушко — по четырем. Новое обвинение - в самовольном присвоении звания или власти должностного лица.

«Это говорит о том, что белорусская власть не оставит без внимания всю их деятельность и будет продолжать со своей стороны делать все, чтобы они эту деятельность прекратили – хотя бы путем давления со стороны белорусского закона. Эти люди, находясь за границей, продолжают совершать, с точки зрения белорусского государства, преступные действия, провозглашают себя там какими-то лидерами государства, ведут от имени государства какую-то деятельность, в том числе деструктивную по отношению к стране», - уверен Дзермант.

По его словам, власти рассчитывают на поддержку дружественных стран, которые при удобном случае смогут выдать Белоруссии «беглых преступников».