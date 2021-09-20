«Величайшая подлость». В Белоруссии россиянку отправили в колонию за пост в соцсети

Россиянка Ирина Викхольм, получившая полтора года колонии за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко, стала очередной политической заключенной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.

Ранее НСН писала, что Викхольм грозит до шести лет лишения свободы из-за публикации в Twitter с фотографией Лукашенко и «клеветническими сведениями о совершении им акта терроризма и авиапиратства». В публикации россиянки говорилось об инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Однозначно, что это политические заключенные, их тьма-тьмущая, более тысячи человек. Это в основном месть и изоляция общества от активистов. Лукашенко выпускает приказы, чтоб их всех изолировать, чтобы они долго не высовывали нос. Концентрационные лагеря стали нормой. Почему-то русские службы не замечают, что в Белоруссии государственный терроризм. КГБ, спецсредства работают против собственного народа, потому что больше нам против кого-то воевать не надо. Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония, ни Украина нам не угрожают. Все эти силовые структуры, которые малограмотно управляют государством, сплачиваются против людей внутри страны, из любой страны. Обидно, что из России тоже, но что сделаешь. С такими людьми, как наш Лукашенко, лучше не иметь дела, но это невозможно», - пояснил политик.