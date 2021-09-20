«Величайшая подлость». В Белоруссии россиянку отправили в колонию за пост в соцсети
Первый глава постсоветской республики Станислав Шушкевич возмутился действиями Александра Лукашенко в условиях сближения России и Белоруссии.
Россиянка Ирина Викхольм, получившая полтора года колонии за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко, стала очередной политической заключенной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.
Ранее НСН писала, что Викхольм грозит до шести лет лишения свободы из-за публикации в Twitter с фотографией Лукашенко и «клеветническими сведениями о совершении им акта терроризма и авиапиратства». В публикации россиянки говорилось об инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Однозначно, что это политические заключенные, их тьма-тьмущая, более тысячи человек. Это в основном месть и изоляция общества от активистов. Лукашенко выпускает приказы, чтоб их всех изолировать, чтобы они долго не высовывали нос. Концентрационные лагеря стали нормой. Почему-то русские службы не замечают, что в Белоруссии государственный терроризм. КГБ, спецсредства работают против собственного народа, потому что больше нам против кого-то воевать не надо. Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония, ни Украина нам не угрожают. Все эти силовые структуры, которые малограмотно управляют государством, сплачиваются против людей внутри страны, из любой страны. Обидно, что из России тоже, но что сделаешь. С такими людьми, как наш Лукашенко, лучше не иметь дела, но это невозможно», - пояснил политик.
По мнению Шушкевича, Россия не будет выручать заключенную в соседней стране гражданку.
«Кремль поддерживает эту власть, и поэтому она бесчинствует, в том числе, и по отношению к россиянам. В условиях сближения РФ и Белоруссии это можно расценивать как величайшую подлость, если говорить о нормальных людях, а так это обычное явление, потому что со всеми остальными он поступает точно так же. Я думаю, что Россия не будет этим делом заниматься на приличном уровне, потому что Кремль идет по пути, проторенному Лукашенко. Власть стала наркотиком, от нее очень трудно отказаться. Они хотят ее продолжить как можно дольше», - заключил экс-президент Белоруссии.
Артисты, которые покидают Белоруссию, находятся в крайне сложных условиях и не могут считаться предателями, заявила в эфире НСН уехавшая из страны и поддерживающая протесты против президента Александра Лукашенко певица Анжелика Агурбаш.
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