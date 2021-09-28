Никто не спрашивал? Политолог объяснил отказ Медведева от Госдумы

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев на любой выбранной им должности не достиг бы значительного успеха, предположил политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее политик дал большое интервью, в котором высказался о причинах отказа стать спикером Госдумы. Медведев объяснил, что на посту президента он получил опыт, который теперь может применить для решения вопросов национальной безопасности и обороноспособности. Работу в Госдуме бывший премьер назвал «филигранной», требующей компромиссов без оглядки на «прежние должности». По его мнению, для бывшего главы государства это «не очень правильно».