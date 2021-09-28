Никто не спрашивал? Политолог объяснил отказ Медведева от Госдумы

Дмитрий Орешкин в эфире НСН выразил сомнения в самостоятельности карьерных решений бывшего премьер-министра страны.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев на любой выбранной им должности не достиг бы значительного успеха, предположил политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее политик дал большое интервью, в котором высказался о причинах отказа стать спикером Госдумы. Медведев объяснил, что на посту президента он получил опыт, который теперь может применить для решения вопросов национальной безопасности и обороноспособности. Работу в Госдуме бывший премьер назвал «филигранной», требующей компромиссов без оглядки на «прежние должности». По его мнению, для бывшего главы государства это «не очень правильно».

«Медведева прокашляли». Названа истинная причина его отсутствия в штабе «Единой России»
«Сам по себе вопрос не совсем корректный, как будто Медведеву предлагали ему этот выбор, и как будто бы если он сказал "да", то он автоматом стал бы спикером. А избиратели хотели бы видеть его спикером? И члены партии, что самое важное? В "Единой России" есть люди, которые вовсе не считают, что Медведев во главе списка пошел бы партии на пользу. Российская модель власти устроена таким образом, что реальная власть - это исполнительная, а законодательная – это имитация. Исполнительная власть в лице администрации президента пишет проекты, а в Госдуме их штемпелюют. В ельцинскую эпоху был всплеск демократии, и Государственная дума, и Совет Федерации обладали властью, это было в недавнем прошлом, но сейчас это немыслимо», - объяснил политолог.
Прививка свыше нам дана? Медведев заговорил об обязательной вакцинации

По мнению Орешкина, должность главы Совета безопасности в нынешних реалиях дает больше возможностей.

«Глава Совбеза – это главнокомандующий, в скобочках президент, в скобочках Путин. Человек понимает, что быть замом Путина гораздо важнее, влиятельнее и ближе к ресурсам, чем быть [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным. По сравнению с исполняющим обязанности или заместителем Совета безопасности функционал несравним. Другое дело, что персонально к Медведеву и именно применительно к Совету национальной безопасности это не очень много значит. Там сидят генералы, они на Медведева смотрят с прищуром. Они понимают, что реальные решения должны исходить от Росгвардии или напрямую от Путина. А Медведев – это такая статусная фигура, поскольку Путин не может всё время командовать этим органом. В любом случае, Медведев – человек с весьма ограниченным политическим потенциалом, и в смысле команды, которую разогнали и посадили, и в смысле материальных и иных ресурсов, которыми он обладает. Медведев не был бы влиятельным политиком ни там, ни здесь. Сильно подозреваю, что его никто особенно и не спрашивал. Или в отставку совсем уходить – можно было и так сделать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что слова Медведева о «наказаниях» для соцсетей можно рассматривать как угрозу, но это ближе к констатации факта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ГосдумаДмитрий МедведевСовбез РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры