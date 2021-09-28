Никто не спрашивал? Политолог объяснил отказ Медведева от Госдумы
Дмитрий Орешкин в эфире НСН выразил сомнения в самостоятельности карьерных решений бывшего премьер-министра страны.
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев на любой выбранной им должности не достиг бы значительного успеха, предположил политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее политик дал большое интервью, в котором высказался о причинах отказа стать спикером Госдумы. Медведев объяснил, что на посту президента он получил опыт, который теперь может применить для решения вопросов национальной безопасности и обороноспособности. Работу в Госдуме бывший премьер назвал «филигранной», требующей компромиссов без оглядки на «прежние должности». По его мнению, для бывшего главы государства это «не очень правильно».
«Сам по себе вопрос не совсем корректный, как будто Медведеву предлагали ему этот выбор, и как будто бы если он сказал "да", то он автоматом стал бы спикером. А избиратели хотели бы видеть его спикером? И члены партии, что самое важное? В "Единой России" есть люди, которые вовсе не считают, что Медведев во главе списка пошел бы партии на пользу. Российская модель власти устроена таким образом, что реальная власть - это исполнительная, а законодательная – это имитация. Исполнительная власть в лице администрации президента пишет проекты, а в Госдуме их штемпелюют. В ельцинскую эпоху был всплеск демократии, и Государственная дума, и Совет Федерации обладали властью, это было в недавнем прошлом, но сейчас это немыслимо», - объяснил политолог.
По мнению Орешкина, должность главы Совета безопасности в нынешних реалиях дает больше возможностей.
«Глава Совбеза – это главнокомандующий, в скобочках президент, в скобочках Путин. Человек понимает, что быть замом Путина гораздо важнее, влиятельнее и ближе к ресурсам, чем быть [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным. По сравнению с исполняющим обязанности или заместителем Совета безопасности функционал несравним. Другое дело, что персонально к Медведеву и именно применительно к Совету национальной безопасности это не очень много значит. Там сидят генералы, они на Медведева смотрят с прищуром. Они понимают, что реальные решения должны исходить от Росгвардии или напрямую от Путина. А Медведев – это такая статусная фигура, поскольку Путин не может всё время командовать этим органом. В любом случае, Медведев – человек с весьма ограниченным политическим потенциалом, и в смысле команды, которую разогнали и посадили, и в смысле материальных и иных ресурсов, которыми он обладает. Медведев не был бы влиятельным политиком ни там, ни здесь. Сильно подозреваю, что его никто особенно и не спрашивал. Или в отставку совсем уходить – можно было и так сделать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что слова Медведева о «наказаниях» для соцсетей можно рассматривать как угрозу, но это ближе к констатации факта.
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