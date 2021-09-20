«Медведева прокашляли». Названа истинная причина его отсутствия в штабе «Единой России»

Председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева не было на официальных мероприятиях по политическим причинам, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Единая Россия", конечно, выехала на бюджетниках и на социальных мерах, которые позволили ей мобилизовать электорат и нейтрализовать отрицательные эмоции, которые были у граждан по результату целого ряда неолиберальных реформ в России, которые от «Единой России» шли. В частности, повышение пенсионного возраста, на которое избиратель «Единой России» обиделся. Это была семейная обида, то есть, он далеко не ушел, но он все равно сказал, что так нельзя. И неслучайно Медведева нигде не было, сказали Медведева убрать. Когда праздновали ночью, сказали, что у него насморк и кашель неуправляемый, празднуйте спокойно, люди», - отметил Колташов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России 17-19 сентября - в течение трех дней, одновременно с ними состоялись региональные и муниципальные выборы глав 8 субъектов и 39 региональных парламентов.

