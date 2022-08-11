«Заяц во хмелю»: Сенатор Цеков пригрозил «никчемной» Латвии транспортной блокадой

Ранее стало известно, что Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. В сейме заявили, что Россия «поддерживала и финансировала террористические режимы». В частности, страна — «крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии». Цеков заявил, что Россия этот демарш без ответа не оставит.

«У меня есть большие сомнения по зеркальному реагированию, но отвечать мы будем. Россия в состоянии осуществить полную транспортную блокаду Латвии, перекрыть движение грузов не только российских, но и транзитных. Это навскидку. Мы сейчас многие страны ставим на место, в том числе и такую никчемную, как Латвия. Она ничего из себя не представляет в политическом, экономическом, культурном плане. Ведет себя как заяц во хмелю и думает, что ее сможет защитить НАТО. Без Латвии мировое сообщество жить сможет, а без России – нет», - сказал Цеков.

Латвийские поставки оружия Киеву, по словам сенатора, свидетельствуют о том, что власти республики сами спонсируют терроризм.

«Если глубоко посмотреть на происходящие события на Украине, то Латвия и является спонсором терроризма, потому что она Киеву поставляет оружие, которым они убивают мирных граждан, а также военнопленных», - заявил Цеков.