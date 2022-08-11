«Заяц во хмелю»: Сенатор Цеков пригрозил «никчемной» Латвии транспортной блокадой

Латвия ведет себя как заяц во хмелю, но Россия ответит ей на признание нашей страны спонсором терроризма, сказал НСН сенатор Сергей Цеков.

Россия может ввести полную транспортную блокаду Латвии и перекрыть движение даже транзитных грузов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Ранее стало известно, что Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. В сейме заявили, что Россия «поддерживала и финансировала террористические режимы». В частности, страна — «крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии». Цеков заявил, что Россия этот демарш без ответа не оставит.

«У меня есть большие сомнения по зеркальному реагированию, но отвечать мы будем. Россия в состоянии осуществить полную транспортную блокаду Латвии, перекрыть движение грузов не только российских, но и транзитных. Это навскидку. Мы сейчас многие страны ставим на место, в том числе и такую никчемную, как Латвия. Она ничего из себя не представляет в политическом, экономическом, культурном плане. Ведет себя как заяц во хмелю и думает, что ее сможет защитить НАТО. Без Латвии мировое сообщество жить сможет, а без России – нет», - сказал Цеков.

Латвийские поставки оружия Киеву, по словам сенатора, свидетельствуют о том, что власти республики сами спонсируют терроризм.

«Если глубоко посмотреть на происходящие события на Украине, то Латвия и является спонсором терроризма, потому что она Киеву поставляет оружие, которым они убивают мирных граждан, а также военнопленных», - заявил Цеков.

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Собеседник «Радиоточки НСН» гарантировал безопасность латышей, проживающих в России, а россиянам, которые сейчас находятся в Латвии, предложил вернуться домой.

«Посольство России в Латвии будет оказывать всю поддержку нашим гражданам. Тем, кто там проживает, будем советовать вернуться на родину. У нас есть программа по переселению «Соотечественники». Понятно, что всех желающих при большом потоке мы не обеспечим, но у меня есть сомнения, что он будет. Желающие переехать по этой программе в Россию уже сделали это», - резюмировал Цеков.

Ранее певица Лайма Вайкуле отказалась обсуждать решение Латвии. В эфире НСН ее супруг заявил, что она приняла такое решение самостоятельно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмРоссияЛатвия
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