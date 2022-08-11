Клишас призвал принять к Латвии самые жёсткие меры

Комментируя решение сейма Латвии объявить Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма он отметил, что «пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии».

По его мнению, в ответ на решение латвийского парламента Москве следует принять самые жёсткие меры.

«Должны быть приняты самые жёсткие меры, и экономические и политические», - написал Клишас.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством» и призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам, а также гражданам Белоруссии, сообщает RT.