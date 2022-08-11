Клишас призвал принять к Латвии самые жёсткие меры

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом.

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Комментируя решение сейма Латвии объявить Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма он отметил, что «пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии».

По его мнению, в ответ на решение латвийского парламента Москве следует принять самые жёсткие меры.

«Должны быть приняты самые жёсткие меры, и экономические и политические», - написал Клишас.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством» и призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам, а также гражданам Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЛатвияРоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФ
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