Клишас призвал принять к Латвии самые жёсткие меры
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом.
Комментируя решение сейма Латвии объявить Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма он отметил, что «пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии».
По его мнению, в ответ на решение латвийского парламента Москве следует принять самые жёсткие меры.
«Должны быть приняты самые жёсткие меры, и экономические и политические», - написал Клишас.
Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством» и призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам, а также гражданам Белоруссии, сообщает RT.
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