«Над всеми занесен меч»... Лайма Вайкуле отказалась обсуждать решение латвийского сейма

Сейм Латвии объявил Россию «государством-спонсором терроризма». Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства России жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.

«Радиоточка НСН» связалась с известными гражданами Латвии, чтобы узнать их мнение о происходящем. Так, супруг народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле заявил «Радиоточке НСН», что певица решила не обсуждать решение сейма.

«Она решила не обсуждать этот вопрос», - сказал муж певицы Андрей Латковский.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию. По его словам, иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах».

Сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король признался «Радиоточке НСН», что опасается давать комментарии российским СМИ после объявления России государством-спонсором терроризма парламентом Латвии.

«Мой коллега, лидер НКО "Русский мир Латвии" Руслан Панкратов уже сидит в тюрьме. Как вы понимаете, сейчас меч занесен не только над ним. Поэтому пока никаких комментариев», - отметил он.

В конце июля в Риге был арестован оппозиционный латвийский политик Руслан Панкратов. Активист Дэги Караев сообщил в своем Telegram-канале, что Служба госбезопасности задержала политика и изъяла деньги и мобильные телефоны у него и его жены.

Телеведущий Валдис Пельш, композитор Раймонд Паулс и лидер латвийской группы «Brainstorm» Ренарс Кауперс на запросы «Радиоточки НСН» пока не ответили.

