«Никакой фантазии». Сатановский прокомментировал «захват» Украины Россией

«Схема «захвата Россией Украины», который должен непременно состояться в январе-феврале 2022 года, опубликованная в немецком "Бильде" со ссылкой на «источники в НАТО и украинской разведке», разложенная по этапам, с указанием того, куда именно пойдут русские танки, где будет работать десант с моря, а где с воздух,. Во-первых, что так долго? Решили отгулять Рождество и Новый год со всеми каникулами, что ли? Во-вторых, что так мало? Там, судя по схеме, не то, что на исходные рубежи, где в советские времена их и наши войска стояли, НАТО и «Варшавского договора», но даже на бывшую границу СССР российская армия не выйдет. Киев займёт, и всё. Никакой фантазии», - отметил Евгений Сатановский.

Также эксперт раскритиковал качество подготовленной схемы, которая якобы уже лежит «в ящике у Путина».

«Источники у них... Причём до того ленивые, что даже схему нормально не заморочились нарисовать… Для компьютерной игры - в самый раз. Для схемы, которая "лежит в ящике стола у Путина" - бред сивой кобылы. Особенно интересно, что они всё до такой степени детально про будущее наступление российских войск заранее знают. Сроки, этапы, рубежи... В Крыму проворонили, в Сирии проворонили, в Карабахе проворонили и нас, и турок - у Путина про них спрашивали, а тут всё, как на ладони. Провидцы и стратеги, ядрёна вошь. Кто не Бисмарк, тот Мольтке, кто не Гудериан, тот Канарис», - посмеялся эксперт.

По данным источников немецкого издания Bild в НАТО и разведке Украины, Москва начнет наступление на Киев зимой 2022 года. Схема вторжения на Украину находится у президента России Владимира Путина «в ящике», утверждает издание 5 декабря.

