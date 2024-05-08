Школьница из Курской области победила на Евразийской олимпиаде по японскому языку
Курская школьница София Казначеева одержала победу на Евразийской олимпиаде по японскому языку, сообщает MK.RU.
Отмечается, что девушка учится в восьмом классе, изучает немецкий и английский языки и интересуется восточной культурой. Олимпиада проводилась на базе 14 передовых лингвистических вузов России, Казначеева одержала победу.
В мероприятии участвовали российские школьники из 76 регионов. В пресс-службе администрации Курской области сообщили, что финальный этап олимпиады проходил в Московском государственном лингвистическом университете.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сборная Москвы завоевала 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 260 дипломов победителей.
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