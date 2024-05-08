Школьница из Курской области победила на Евразийской олимпиаде по японскому языку

Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за лесного пожара площадью более 25 га Армения отказалась платить взнос в ОДКБ в 2024 году Более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с конца мая Садовничий заверил, что новый порядок пересдачи ЕГЭ не помешает приемной кампании в МГУ