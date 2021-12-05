Bild раскрыл подробности российской операции по вторжению на Украину

«Если Путин прикажет, армия РФ нанесет одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера. Это произойдет в конце января — начале февраля», — пишет Bild.

Уточняется, что одновременная атака по всем направлениям является одним из вариантов операции.

В тексте издания отмечается, что наступление России может проходить в три этапа.

По другому варианту запланировано несколько шагов нападения.

«На первом этапе будет захвачен юг Украины. На втором этапе — удар с северо-востока в направлении Харькова с целью захвата восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада», — пишут журналисты.

Издание сделало вывод, что Россия «рассчитывает занять около двух третей украинской территории», сообщает Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, публикации в СМИ, рассказывающие о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются вбросами, сообщает РИА Новости. По его словам, подобные утверждения могут быть камуфляжем для агрессивных помыслов Киева и силового решения проблемы Донбасса.

