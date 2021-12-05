Bild раскрыл подробности российской операции по вторжению на Украину
Схема вторжения на Украину находится у президента России Владимира Путина «в ящике». По данным источников немецкого издания Bild в НАТО и разведке Украины, Москва начнет наступление на Киев зимой 2022 года.
«Если Путин прикажет, армия РФ нанесет одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера. Это произойдет в конце января — начале февраля», — пишет Bild.
Уточняется, что одновременная атака по всем направлениям является одним из вариантов операции.
В тексте издания отмечается, что наступление России может проходить в три этапа.
По другому варианту запланировано несколько шагов нападения.
«На первом этапе будет захвачен юг Украины. На втором этапе — удар с северо-востока в направлении Харькова с целью захвата восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада», — пишут журналисты.
Издание сделало вывод, что Россия «рассчитывает занять около двух третей украинской территории», сообщает Газета.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, публикации в СМИ, рассказывающие о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются вбросами, сообщает РИА Новости. По его словам, подобные утверждения могут быть камуфляжем для агрессивных помыслов Киева и силового решения проблемы Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- В России за сутки выявили 32 602 новых случая инфицирования коронавируса
- Отчим россиянки Сапеги подтвердил данные о предъявлении ей обвинения
- Bild раскрыл подробности российской операции по вторжению на Украину
- СМИ: Лавров и Блинкен развязали спор в Стокгольме из-за Украины
- Глава «Нафтогаза» расценил решение Германии по «Северному потоку-2» как издевательство
- Вильфанд предупредил о похолодании в Москве
- Гинцбург развеял три мифа о COVID-19
- Эксперт предсказал курс рубля на Новый год
- Иммунолог Крючков назвал сроки новой волны COVID-19
- Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru