SHAMAN навестил раненых бойцов СВО

Российский исполнитель SHAMAN вместе посетил клинический госпиталь в Москве, в котором проходят лечение раненые участники спецоперации, сообщает «РЕН ТВ».

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Певец устроил для военнослужащих небольшой концерт, чтобы поддержать их «и поздравить с наступающим 9 Мая».

Пациенты госпиталя встретили артиста аплодисментами и подпевали любимым хитам из репертуара исполнителя.

Ранее стало известно, что SHAMAN представит версию песни «Черный ворон» в честь Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияПевецSHAMAN

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