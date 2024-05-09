Эрдоган заявил о безуспешности мирных инициатив по Украине без участия РФ

Мирные инициативы по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины без участия Москвы имеют небольшой шанс на успех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По его словам, необходимо предоставить России и Украине достойные возможности для урегулирования имеющейся проблемы.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается с Францией и другими представителями мирового сообщества поучаствовать в урегулировании ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган

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