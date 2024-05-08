Общегородские субботники посетили без малого два миллиона москвичей
Два московских общегородских субботника посетили почти два миллиона москвичей. Об этом сообщил Telegram-Канал Агентства «Москва».
Участники субботников помогли столичным коммунальщикам подготовить цветники и очистить от прошлогодней листвы газоны, а также высадить новые деревья.
В мероприятиях приняли участие также 500 тысяч работников столичных служб и свыше 14 тысяч единиц техники. Совместными усилиями коммунальных служб обычных москвичей были приведены в порядок все объекты. В частности, в ходе субботников были вымыты фасады административных зданий и жилых домов, а также спортивные и детские площадки.
Кроме того, коммунальщики несколько раз промыли и обработали специальным шампунем пешеходные и автомобильные дороги, а на столичных клумбах были высажены 15 миллионов тюльпанов и пять миллионов виол.
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Юрий Напсо заявил, что чиновники не должны перекладывать ответственность за уборку улиц на жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru