Общегородские субботники посетили без малого два миллиона москвичей

В мероприятиях приняли участие также 500 тысяч работников столичных служб и свыше 14 тысяч единиц техники. Совместными усилиями коммунальных служб обычных москвичей были приведены в порядок все объекты. В частности, в ходе субботников были вымыты фасады административных зданий и жилых домов, а также спортивные и детские площадки.

Кроме того, коммунальщики несколько раз промыли и обработали специальным шампунем пешеходные и автомобильные дороги, а на столичных клумбах были высажены 15 миллионов тюльпанов и пять миллионов виол.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Юрий Напсо заявил, что чиновники не должны перекладывать ответственность за уборку улиц на жителей.

