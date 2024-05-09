SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
9 мая 202401:01
В США на мысе Канаверал корпорация бизнесмена Илона Маска SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Она должна вывести на орбиту Земли 23 спутника интернет-связи Starlink. Ракета покинула земную атмосферу, а ее многоразовая первая ступень приземлилась на специализированную платформу.
Предыдущий запуск Falcon 9 со спутниками Starlink состоялся 6 мая.
Ранее SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru