Cadillac не откажется от бензиновых автомобилей к 2030 году

Автопроизводитель Cadillac (США) решил не отказываться от бензиновых автомобилей к 2030 году, сообщает Detroit Free Press.

Вице-президент премиум-бренд концерна Genaral Motors Джон Рот отметил, что бензиновые автомобили и электромобили на протяжении ряда лет будут сосуществовать. Он добавил, что возможность выбора поможет бренду угодить всем клиентам.

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Данная позиция противоречит обещанию, данному в 2021 году тогдашним главой Cadillac Рори Харви, который заявил, что бензиновые модели Cadillac уйдут в прошлое к 2030 году. По словам нынешнего вице-президента, выполнить это обещание сейчас невозможно, поскольку темпы роста продаж электрокаров замедлились.

Рот добавил, что Caldillac придерживается стратегии предложить линейку полностью электрических автомобилей к концу текущего десятилетия.

Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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