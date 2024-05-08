Cadillac не откажется от бензиновых автомобилей к 2030 году
Автопроизводитель Cadillac (США) решил не отказываться от бензиновых автомобилей к 2030 году, сообщает Detroit Free Press.
Вице-президент премиум-бренд концерна Genaral Motors Джон Рот отметил, что бензиновые автомобили и электромобили на протяжении ряда лет будут сосуществовать. Он добавил, что возможность выбора поможет бренду угодить всем клиентам.
Данная позиция противоречит обещанию, данному в 2021 году тогдашним главой Cadillac Рори Харви, который заявил, что бензиновые модели Cadillac уйдут в прошлое к 2030 году. По словам нынешнего вице-президента, выполнить это обещание сейчас невозможно, поскольку темпы роста продаж электрокаров замедлились.
Рот добавил, что Caldillac придерживается стратегии предложить линейку полностью электрических автомобилей к концу текущего десятилетия.
Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Общегородские субботники посетили без малого два миллиона москвичей
- Рогов: Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию
- Школьница из Курской области победила на Евразийской олимпиаде по японскому языку
- Российские пограничники задержали четверых пытавшихся дойти до Финляндии сирийцев
- Apple прекратила продажи последнего планшета с кнопкой
- Белоусов: Россия обгонит Японию по росту ВВП к 2030 году
- В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом
- Жителя Новосибирска оштрафовали на 350 тысяч за одобрение поджога военкомата
- Росавиация: Аэропорт Элисты примет первый рейс 28 мая
- Российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru