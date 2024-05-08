Cadillac не откажется от бензиновых автомобилей к 2030 году

Данная позиция противоречит обещанию, данному в 2021 году тогдашним главой Cadillac Рори Харви, который заявил, что бензиновые модели Cadillac уйдут в прошлое к 2030 году. По словам нынешнего вице-президента, выполнить это обещание сейчас невозможно, поскольку темпы роста продаж электрокаров замедлились.

Рот добавил, что Caldillac придерживается стратегии предложить линейку полностью электрических автомобилей к концу текущего десятилетия.

Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук.

