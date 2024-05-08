Рогов: Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию

По словам Рогова, велика вероятность, что Суровикин будет командовать «освобождением временно оккупированного Украиной крупного южнорусского города - областного центра».

При этом окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию. Утверждается, что видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято примерно полгода назад, пишет URA.RU.

В сентябре прошлого года Сергей Суровикин объявился в Африке в составе делегации Минобороны России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала армии Суровикина.

11 января 2023 года Владимир Путин снял Суровикина с поста командующего Объединенной группировкой войск на Украине и назначил на эту должность начальника Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова, передает «Радиоточка НСН».

