Рогов: Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию
Бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию, видео разместил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Сообщается, что генерал возвращается на Родину по делу — 10 мая его ждет ряд официальных мероприятий в Министерстве обороны.
По словам Рогова, велика вероятность, что Суровикин будет командовать «освобождением временно оккупированного Украиной крупного южнорусского города - областного центра».
При этом окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию. Утверждается, что видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято примерно полгода назад, пишет URA.RU.
В сентябре прошлого года Сергей Суровикин объявился в Африке в составе делегации Минобороны России.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала армии Суровикина.
11 января 2023 года Владимир Путин снял Суровикина с поста командующего Объединенной группировкой войск на Украине и назначил на эту должность начальника Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова, передает «Радиоточка НСН».
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