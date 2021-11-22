Песков прокомментировал заявления о планах «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, публикации в СМИ, рассказывающие о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются вбросами, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подобные утверждения могут быть камуфляжем для агрессивных помыслов Киева и силового решения проблемы Донбасса.

«Это нагнетание напряженности... попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», - отметил представитель Кремля.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на чиновников в США сообщил, что разведка Соединенных Штатов не исключает «нападения» России на Украину с приходом холодов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеРоссияУкраинаДмитрий Песков
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