Песков прокомментировал заявления о планах «вторжения» России на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, публикации в СМИ, рассказывающие о якобы готовящемся вторжении России на Украину, являются вбросами, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные утверждения могут быть камуфляжем для агрессивных помыслов Киева и силового решения проблемы Донбасса.
«Это нагнетание напряженности... попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», - отметил представитель Кремля.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на чиновников в США сообщил, что разведка Соединенных Штатов не исключает «нападения» России на Украину с приходом холодов.
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