В Великобритании признали успехи ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военные России достигли успехов в зоне проведения спецоперации, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина.
По его словам, Москва «смогла добиться умеренных тактических успехов». Как считает Радакин, напряженность во всем мире «достигает точки кипения». Офицер также указал, что увеличение уровня «воинственности» в мире демонстрирует ответный удар Ирана по Израилю.
Ранее в Британии заявили, что Лондон намерен дополнительно поставить Киеву еще 10 тысяч дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru