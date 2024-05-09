В Великобритании признали успехи ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Военные России достигли успехов в зоне проведения спецоперации, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина.

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По его словам, Москва «смогла добиться умеренных тактических успехов». Как считает Радакин, напряженность во всем мире «достигает точки кипения». Офицер также указал, что увеличение уровня «воинственности» в мире демонстрирует ответный удар Ирана по Израилю.

Ранее в Британии заявили, что Лондон намерен дополнительно поставить Киеву еще 10 тысяч дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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