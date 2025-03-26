«Никаких перспектив!»: Закон Армении о вступлении в ЕС связали с будущими выборами
Некоторые страны десятки лет не могут вступить в Евросоюз, а принятие какого-то внутреннего закона на эту тему в стране, не состоящей в ЕС, тем более не может ее к этому приблизить, заявил НСН Александр Искандарян.
Принятый в Армении закон о намерении страны вступить в Евросоюз будет, скорее всего, использоваться политиками для внутренних процессов на будущих выборах, но никак влияет на ее шансы вступления в ЕС. Об этом в беседе с НСН рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении страны вступить в ЕС, несмотря на отсутствие приглашения со стороны союза. Представитель инициативной группы заявлял, что документ не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а только декларирует начало процесса. При этом он признал, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала. Искандарян отметил, что этот документ будут использовать для внутриполитической борьбы.
«Во-первых, это даже не закон. Он называется «О начале процесса членства Республики Армения в Евросоюз». Более того, замминистра иностранных дел Армении заявил, что принятие закона не является заявкой на членство в ЕС. Так что никаких перспектив присоединения Армении к Евросоюзу нет и в ближайшие годы быть не может. Я вообще думаю, что то, что происходит сейчас в парламенте Армении, имеет отношение, скорее, ко внутренней политике, чем к внешней, в частности, к выборам, которые будут в Армении в следующем году. А добиться вступления в ЕС принятием законов в государствах вне ЕС, просто невозможно. Существуют страны, которые десятками лет ведут переговоры с Евросоюзом и не могут туда вступить. Дело в том, что этот законопроект предложила так называемая Платформа демократических сил. Вообще стремление к диверсификации контактов, к тому, чтобы развивать с Евросоюзом отношения, это одна из тех тем, которые пользуются популярностью у армянского общества», - рассказал он.
По словам Искандаряна, в связи с этим нет никакого противоречия в том, что Армения находиться в ЕАЭС, и принятием этого закона.
«Действительно, ЕврАзЭС (ЕАЭС) является таможенным союзом. И если какая-то страна вступает в Евросоюз, который тоже является таможенным союзом, то находиться в этих двух союзах невозможно. Но, я повторюсь, что никакой перспективы того, что Армения вступит в Евросоюз кратко или срочно, нет. Поэтому, я не думаю, что здесь есть какие-то серьезные противоречия. Разговоры об этом – некий информационной медиа-пузырь», - подытожил он.
Ранее спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что Армения не планирует пересматривать свою позицию в отношении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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