«Никаких перспектив!»: Закон Армении о вступлении в ЕС связали с будущими выборами

Принятый в Армении закон о намерении страны вступить в Евросоюз будет, скорее всего, использоваться политиками для внутренних процессов на будущих выборах, но никак влияет на ее шансы вступления в ЕС. Об этом в беседе с НСН рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении страны вступить в ЕС, несмотря на отсутствие приглашения со стороны союза. Представитель инициативной группы заявлял, что документ не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а только декларирует начало процесса. При этом он признал, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала. Искандарян отметил, что этот документ будут использовать для внутриполитической борьбы.