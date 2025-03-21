Песков: Отношения между Россией и Арменией не прерывались

По его словам, Россию и Армению многое объединяет «и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном».

«Мы удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным В ходе беседы он подтвердил, что приедет в Москву 9 Мая, сообщает RT.

