Песков: Отношения между Россией и Арменией не прерывались

Отношения между Россией и Арменией, которую в Москве считают дружественной страной, не прерывались. Об этом заявил пресс-секретрарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД России заявили, что Армения не уведомляла о выходе из ОДКБ

По его словам, Россию и Армению многое объединяет «и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном».

«Мы удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным В ходе беседы он подтвердил, что приедет в Москву 9 Мая, сообщает RT.

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