Песков: Отношения между Россией и Арменией не прерывались
Отношения между Россией и Арменией, которую в Москве считают дружественной страной, не прерывались. Об этом заявил пресс-секретрарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россию и Армению многое объединяет «и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном».
«Мы удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать», - заключил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным В ходе беседы он подтвердил, что приедет в Москву 9 Мая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru