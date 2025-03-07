В МИД России заявили, что Армения не уведомляла о выходе из ОДКБ

Армения не покидает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в беседе с РИА Новости.

В СВР Армении усомнились в возможности разморозки членства страны в ОДКБ

«Ереван не уведомлял нас о выходе, они не собираются выходить», - указал замминистра.

По словам Панкина, Армения «призаморозила» активность, однако республика остается в составе ОДКБ.

Ранее Ереван объявил о заморозке участия в организации и отказе от финансирования деятельности ОДКБ, пишет 360.ru.


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ФОТО: ТАСС
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