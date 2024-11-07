«Никаких иностранных военных»: Россия не пойдет на уступки территорий новых регионов
Если администрация Трампа выступит с идеями, которые будут учитывать законные интересы РФ, тогда они действительно смогут поспособствовать политическому урегулированию конфликта на Украине, отметил в эфире НСН Константин Долгов.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не может быть никаких иностранных военных, российская армия будет полностью освобождать их, заявил в разговоре с НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что окружение Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева не вступать в НАТО в ближайшие 20 лет. Долгов отметил, что новые регионы РФ будут полностью взяты под контроль.
«Что касается территории России, она в Конституции определена. Понятно, что никакого иностранного контроля, иностранного военного присутствия на конституционной территории России быть не может. Территории четырех новых субъектов России известны, понятны. Наши войска сейчас продвигаются успешно к полному освобождению этих территорий от киевского режима. А дальше все будет зависеть от того, в какой мере итог специальной военной операции будет признан обеспечивающим наши законные интересы. Это вопрос политического решения. У нас есть верховный главнокомандующий, президент, который принимает окончательные решения в этой сфере», – сказал Долгов.
По его словам, если администрация Трампа выступит с идеями, которые будут учитывать законные интересы РФ, тогда они действительно смогут поспособствовать политическому урегулированию конфликта на Украине.
«Если администрация Трампа выступит с идеями, которые будут учитывать наши законные интересы в должной мере, тогда это может действительно способствовать политическому урегулированию ситуации. Но Дмитрий Песков вчера правильно абсолютно сказал, что Соединенные Штаты на данном этапе являются крайне недружественным нам государством, которое вовлечено в конфликт напрямую», – указал собеседник НСН.
При этом Долгов подчеркнул, что Трамп еще не вступил в должность президента. Он добавил, что необходимо подождать конкретных шагов от нового президента США и администрации.
«Трамп обещал закончить все войны, которые развязала Америка. Посмотрим, какие шаги за этим последуют. Он пообещал сосредоточиться на национальных интересах Америки, для этого его и избрали. Посмотрим, как он будет формулировать эти интересы. Если они будут противоречить законным интересам других государств, в частности России, значит, ничего не поменяется к лучшему в мире. Надо подождать и посмотреть, он еще не вступил в должность. При этом если американцы прекратят помощь киевскому режиму, он падет буквально в считанные дни. От этого незаконного режима ничего не останется. Если не прекратят помощь, значит какое-то еще время понадобится для того, чтобы наши задачи решить в рамках СВО. Но мы обязательно их решим, здесь никаких сомнений быть не должно», – добавил он.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал 277 голосов, для победы необходимо минимум 270. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что после победы в президентской гонке Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах, передает «Радиоточка НСН».
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