Нидерланды пообещали продолжить поставки оружия Украине

Глава МИД указал, что поддержка Киева, в первую очередь поставками вооружения, продолжится.

«Потому что реальность жестока, и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя», — цитирует Хукстру РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды передадут Киеву 14 танков Leopard 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В четверг в Нидерланды прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Планируется, что политик встретится с премьер-министром королевства Марком Рютте.

