Нидерланды пообещали продолжить поставки оружия Украине
Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра.
Глава МИД указал, что поддержка Киева, в первую очередь поставками вооружения, продолжится.
«Потому что реальность жестока, и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя», — цитирует Хукстру РИА Новости.
Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды передадут Киеву 14 танков Leopard 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В четверг в Нидерланды прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Планируется, что политик встретится с премьер-министром королевства Марком Рютте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru