Лидер правой партии Нидерландов сочла неуместной встречу с Зеленским
Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась принимать участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что считает неуместным его визит в страну.
Как пояснила свою позицию политик, 4 мая в Нидерландах отмечается День памяти жертв Второй мировой войны. По её словам, именно данная тема обязана быть в центре внимания сейчас, а не украинский лидер, передает RT.
Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, которую он посетил днём ранее также с необъявленным заранее визитом. Уже появилось видео, как Зеленского встречают аплодисментами в Сенате Генеральных штатов в Гааге.
По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», сегодня визитёр должен встретиться с премьер-министром Марком Рютте, депутатами парламента и посетить Международный уголовный суд, который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- В Подмосковье началась церемония прощания с Вячеславом Зайцевым
- Лидер правой партии Нидерландов сочла неуместной встречу с Зеленским
- Henkel закрыла сделку по продаже активов в России за 54 млрд рублей
- Защита Блиновской опротестовала домашний арест блогера
- ВЦИОМ: 65 процентов россиян назвали День Победы самым важным праздником
- «Будем жечь!»: Рогозин предложил остановить контрнаступление ВСУ ядерным ударом
- СМИ сообщили о массированном пуске ракет по Украине
- СМИ сообщили об обстреле поселка Прилесье под Белгородом
- Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник
- Прилучный рассекретил имя новорожденного сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru