Лидер правой партии Нидерландов сочла неуместной встречу с Зеленским

Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась принимать участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что считает неуместным его визит в страну.

Как пояснила свою позицию политик, 4 мая в Нидерландах отмечается День памяти жертв Второй мировой войны. По её словам, именно данная тема обязана быть в центре внимания сейчас, а не украинский лидер, передает RT.

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Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, которую он посетил днём ранее также с необъявленным заранее визитом. Уже появилось видео, как Зеленского встречают аплодисментами в Сенате Генеральных штатов в Гааге.

По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», сегодня визитёр должен встретиться с премьер-министром Марком Рютте, депутатами парламента и посетить Международный уголовный суд, который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаНидерландыВладимир Зеленский

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