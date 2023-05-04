Лидер правой партии Нидерландов сочла неуместной встречу с Зеленским

Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась принимать участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что считает неуместным его визит в страну.

Как пояснила свою позицию политик, 4 мая в Нидерландах отмечается День памяти жертв Второй мировой войны. По её словам, именно данная тема обязана быть в центре внимания сейчас, а не украинский лидер, передает RT.