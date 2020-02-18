В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее на заседании рабочей группы с таким предложением выступила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Она заявила, что принцип неприкосновенности позволяет главе государства принимать все меры по охране суверенитета РФ. Лахова настаивает на том, что эта конституционная норма должна распространяться и на экс-президента.