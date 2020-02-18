В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее на заседании рабочей группы с таким предложением выступила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Она заявила, что принцип неприкосновенности позволяет главе государства принимать все меры по охране суверенитета РФ. Лахова настаивает на том, что эта конституционная норма должна распространяться и на экс-президента.
Между тем, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции РФ запрет на аборты. По словам парламентария, человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Милонов настаивает на том, что закрепление этого факта в главном законе страны является нашим нравственным долгом, отмечает телеканал «360».
Напомним, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако из-за большого количества поступающих предложений срок сбора поправок был продлен сначала до 14 февраля, а затем до 2 марта, пишет РИА ФАН.
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