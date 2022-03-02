«Остановитесь!»: Поклонская призвала к объединению русских и украинцев

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала жителей России и Украины к объединению. Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

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Поклонская подчеркнула, что сейчас ненависть друг к другу может превратиться в инструмент по уничтожению всего мира.

«Остановитесь, пожалуйста! Мне кажется, пора брать на себя смелость за будущее самостоятельно, не передавая его в руки тех, у кого оружие», — написала заместитель главы Россотрудничества.

По словам Поклонской, если русские и украинцы не объединятся, обоим народам придется «через страдания прийти к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других».

Кроме того, заместитель главы Россотрудничества обратила внимание на то, что на протяжении восьми лет «одна часть Украины жила в кошмаре». Поклонская добавила, что готова пожертвовать собой, «чтобы другие жили - в Киеве, Харькове, Полтаве».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияУкраинаНаталья Поклонская
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