Нетаньяху провел встречу с родными погибшего в плену у ХАМАС россиянина

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретился с близкими погибшего в плену у палестинских радикалов из движения ХАМАС россиянина Александра Лобанова, сообщает Kan.

ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные

Отмечается, что на встрече, которая прошла на юге Израиля, в Ашкелоне, присутствовали родители погибшего Оксана и Григорий. Израильский политик выразил им соболезнования.

При этом от встречи с премьер-министром Израиля отказалась вдова Лобанова Михаль.

Ранее в ХАМАС заявили, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПалестинаХамасИзраильНетаньяху

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