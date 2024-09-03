Нетаньяху провел встречу с родными погибшего в плену у ХАМАС россиянина

Отмечается, что на встрече, которая прошла на юге Израиля, в Ашкелоне, присутствовали родители погибшего Оксана и Григорий. Израильский политик выразил им соболезнования.

При этом от встречи с премьер-министром Израиля отказалась вдова Лобанова Михаль.

Ранее в ХАМАС заявили, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля.

