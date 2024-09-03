Нетаньяху провел встречу с родными погибшего в плену у ХАМАС россиянина
3 сентября 202414:13
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретился с близкими погибшего в плену у палестинских радикалов из движения ХАМАС россиянина Александра Лобанова, сообщает Kan.
Отмечается, что на встрече, которая прошла на юге Израиля, в Ашкелоне, присутствовали родители погибшего Оксана и Григорий. Израильский политик выразил им соболезнования.
При этом от встречи с премьер-министром Израиля отказалась вдова Лобанова Михаль.
Ранее в ХАМАС заявили, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru