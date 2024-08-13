ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные

Бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что один из их командиров был убит военными Израиля в провинции Калькилия на Западном берегу, сообщает РИА Новости.

Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Ранее Израиль заявил, что один израильтянин и два палестинца получили ранения в результате нападения со стрельбой в городе Калькилия на Западном берегу. Израильские военные нейтрализовали стрелявшего.

ХАМАС готов заключить перемирие с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры