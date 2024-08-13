ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные
13 августа 202400:18
Бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что один из их командиров был убит военными Израиля в провинции Калькилия на Западном берегу, сообщает РИА Новости.
Ранее Израиль заявил, что один израильтянин и два палестинца получили ранения в результате нападения со стрельбой в городе Калькилия на Западном берегу. Израильские военные нейтрализовали стрелявшего.
ХАМАС готов заключить перемирие с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru