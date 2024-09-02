«ХАМАС»: Погибшие в Газе заложники стали жертвами удара Израиля

Палестинское движение «ХАМАС» заявило, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля, сообщает РИА Новости.

ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные

«Настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках», — заявил член политбюро «ХАМАС» Халил аль-Хайя.

Ранее стало известно, что новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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