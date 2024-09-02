«ХАМАС»: Погибшие в Газе заложники стали жертвами удара Израиля
2 сентября 202404:01
Палестинское движение «ХАМАС» заявило, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля, сообщает РИА Новости.
«Настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках», — заявил член политбюро «ХАМАС» Халил аль-Хайя.
Ранее стало известно, что новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru