Нетаньяху отверг обвинения Израиля судом ООН в аннексии

Он заявил, что «еврейский народ не оккупант на своей земле». Нетаньяху назвал решение суда лживым и что оно не может исказить историческую правду или оспорить законность израильских поселений «на всех территориях нашей родины». Слова премьера опубликовала его канцелярия.

Ранее сегодня председатель Международного суда ООН Наваф Салам заявил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам во время оккупации им палестинских территорий.

Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против палестинского движения ХАМАС с помощью санкций, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс центре НСН.



