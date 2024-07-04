Второй фронт? Израиль атакует ХАМАС и планирует операцию против «Хезболлы»

Декларирование государственных земель подразумевает, что Израиль не считает эту территорию частной собственностью палестинцев. Так, им запрещено ей пользоваться. Такие территории государство сдает в аренду только израильтянам. До этого ряд земель, в том числе и задекларированный участок, определялись как пожароопасная зона и природный заповедник, что ограничивало возможности ее использования палестинцами.

СИТУАЦИЯ В ГАЗЕ И ПЕРЕГОВОРЫ

Израиль и палестинское движение ХАМАС, вероятно, находятся на грани заключения рамочного соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ходом переговоров. По мнению официальных лиц, последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения.

При этом указывается, что сделка все еще не гарантирована. Сообщается, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен сначала дать «зеленый свет» на вступление в следующую фазу переговоров. Вероятно, потребуется несколько недель сложных переговоров, считают в Израиле.

По данным телеканала, время требуется, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности заключенных Палестины, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом ХАМАС якобы подтвердил, что передал ответ на предложение Израиля посредникам – Египту и Катару. Главное требование движения – полное прекращение огня.

Ряд экспертов сходятся во мнении, что ХАМАС не пойдет на переговоры с Израилем без выполнения всех их условий. С этим согласен и иранский журналист Хаял Муаззин.

«У ХАМАС есть конкретные условия. Если эти условия не будут выполнены, не будет полного прекращения огня, тогда речь не может идти о каком-либо соглашении с сионистским режимом», – сказал Муаззин в пресс-центре НСН.

В свою очередь израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН отметил, что палестинцы на Западном берегу реки Иордан готовы идти на переговоры в отличие от ХАМАС.

«ХАМАС поставил целью своей идеологии никогда не признавать государство Израиль и никогда не признавать право евреев проживать в Израиле. В то время как палестинцы на Западном берегу реки Иордан признают Израиль, готовы идти на переговоры и признают право евреев проживать в Израиле. Есть две Палестины – радикалы, которые сидят в секторе Газа, группировка ХАМАС, а также палестинцы, которые готовы идти на переговоры. Между ними самими есть жестокая кровная вражда», – сказал Ципис.