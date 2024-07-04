Второй фронт? Израиль атакует ХАМАС и планирует операцию против «Хезболлы»
Израильские власти задекларировали в качестве государственной земли территорию в 1,27 тысячи гектаров на Западном берегу реки Иордан. Между тем Запад опасается военной операции против «Хезболлы», а СМИ говорят о приближающемся соглашении Израиля с ХАМАС.
Израильские власти задекларировали в качестве государственной земли территорию в 1,27 тысячи гектаров на Западном берегу реки Иордан. Декларация была подписана 25 июня, однако опубликована только 3 июля.
Правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир – сейчас»), которая отслеживает поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу, отметила, что площадь территории, предназначенной для декларирования, является крупнейшей со времен палестино-израильских мирных соглашений в 1990-х годах. Там указали, что с начала года Израиль объявил 2,3 тысячи гектаров на Западном берегу государственными землями.
Организация также отметила, что израильская практика объявления земель государственными является одним из основных методов, с помощью которых государство Израиль стремится «утвердить контроль над участками на оккупированных территориях».
Декларирование государственных земель подразумевает, что Израиль не считает эту территорию частной собственностью палестинцев. Так, им запрещено ей пользоваться. Такие территории государство сдает в аренду только израильтянам. До этого ряд земель, в том числе и задекларированный участок, определялись как пожароопасная зона и природный заповедник, что ограничивало возможности ее использования палестинцами.
СИТУАЦИЯ В ГАЗЕ И ПЕРЕГОВОРЫ
Израиль и палестинское движение ХАМАС, вероятно, находятся на грани заключения рамочного соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ходом переговоров. По мнению официальных лиц, последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения.
При этом указывается, что сделка все еще не гарантирована. Сообщается, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен сначала дать «зеленый свет» на вступление в следующую фазу переговоров. Вероятно, потребуется несколько недель сложных переговоров, считают в Израиле.
По данным телеканала, время требуется, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности заключенных Палестины, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. При этом ХАМАС якобы подтвердил, что передал ответ на предложение Израиля посредникам – Египту и Катару. Главное требование движения – полное прекращение огня.
Ряд экспертов сходятся во мнении, что ХАМАС не пойдет на переговоры с Израилем без выполнения всех их условий. С этим согласен и иранский журналист Хаял Муаззин.
«У ХАМАС есть конкретные условия. Если эти условия не будут выполнены, не будет полного прекращения огня, тогда речь не может идти о каком-либо соглашении с сионистским режимом», – сказал Муаззин в пресс-центре НСН.
В свою очередь израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН отметил, что палестинцы на Западном берегу реки Иордан готовы идти на переговоры в отличие от ХАМАС.
«ХАМАС поставил целью своей идеологии никогда не признавать государство Израиль и никогда не признавать право евреев проживать в Израиле. В то время как палестинцы на Западном берегу реки Иордан признают Израиль, готовы идти на переговоры и признают право евреев проживать в Израиле. Есть две Палестины – радикалы, которые сидят в секторе Газа, группировка ХАМАС, а также палестинцы, которые готовы идти на переговоры. Между ними самими есть жестокая кровная вражда», – сказал Ципис.
Кроме того, политолог напомнил, что ХАМАС много лет финансировалось с молчаливого согласия Биньямина Нетаньяху.
Тем временем, 2 июля, израильская армия сообщила, что ликвидировала по меньшей мере 900 боевиков и руководителей ХАМАС в ходе операции в Рафахе на юге сектора Газа. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, военные продолжат уничтожать инфраструктуру ХАМАС в городе. До этого Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приближается к завершению ликвидации военного потенциала ХАМАС в секторе Газа.
ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ «ХЕЗБОЛЛЫ»
Между тем Запад и другие страны опасаются, что Израиль начнет операцию против ливанского движения «Хезболлах» в ближайшие недели. Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон перебрасывает своих военных ближе к израильско-ливанской границе, чтобы при необходимости эвакуировать из Ливана граждан США. По их данным, это решение принято на фоне эскалации между Израилем и «Хезболлой».
Издание Bild со ссылкой на западных дипломатов 1 июля сообщило, что Израиль может начать операцию против «Хезболлы» на третьей или четвертой неделе июля.
Эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отмечал, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то ливанскому движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия.
«С момента начала операции в Газе, в Иордании огромная палестинская община: фактически, там больше палестинцев, чем иорданцев. Через Иордан идет достаточно большое количество боевиков в сектор Газа по различным каналам. В случае обострения, это будет активировано, из того же Ирака будут идти добровольцы. С территории Ирака тоже начнутся обстрелы, потому что хуситы наладили коммуникацию в последнее время. Из Сирии какие-то атаки будут, но целенаправленный фронт там вряд ли будет открыт. Все понимают, что она находится в экономически плачевном состоянии», – говорил Мардасов.
Израильская армия в середине июня сообщила об утверждении плана боевых действий для наступления в Ливане. На этом фоне из Ливана начали уезжать иностранцы. Посольство РФ также рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан.
Атаки Израиля и «Хезболлы» не прекращаются. В среду, 3 июля, ЦАХАЛ сообщил, что за час «Хезболла» выпустила из Ливана не менее 100 ракет в направлении Кирьят-Шмона, Галилеи Панхандл и северной части Голанских высот. Отмечалось, что большинство ракет упало на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.
«Массированные обстрелы произошли после убийства высокопоставленного командира «Хезболлы» в результате израильского удара на юге Ливана», – говорится в сообщении.
До этого в тот же день в израильской армии сообщили, что командир подразделения «Азиз» палестинского движения Мухаммад Наама Насер погиб в результате авиаудара.
Саймон Ципис отмечал в пресс-центре НСН, что военная операция против «Хезболлы» может привести к войне с Ираном. Также он рассказал, что во главе Израиля находятся две радикальные религиозно-политические группы, а премьер Биньямин Нетаньяху «мечется» между ними, передает «Радиоточка НСН».
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