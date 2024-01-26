Нетаньяху назвал справедливым решение суда ООН по праву на самозащиту Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство, как и любая другая страна, «имеет неотъемлемое право защищать себя», сообщает РИА Новости.

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Он также назвал справедливым решение Международного суда ООН по сектору Газа, который не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в палестинском анклаве.

«Гнусная попытка лишить Израиль фундаментального права на самозащиту является вопиющей дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отвергнута», - указал Нетаньяху.

Политик добавил, что выдвинутое против Израиля обвинение в геноциде является «ложным и возмутительным», и должно быть отвергнуто «порядочными людьми во всем мире».

Ранее Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не имеет права читать мораль Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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