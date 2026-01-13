Силовики проводят проверку в Уральском федеральном университете

Проверку проводят в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики пришли с обысками в администрацию Ялты, задержана заместитель мэра

«Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе», – рассказали в пресс-службе университета.

Собеседник агентства подчеркнул, что не располагает другими данными.

Ранее СМИ сообщили об обысках в УрФУ. Также следственные действия якобы провели у руководства университета. Силовики заподозрили сотрудников вуза в махинациях с недвижимостью из комплекса имущества УрФУ и в выводе средств под видом зарплат.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
