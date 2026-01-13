Силовики проводят проверку в Уральском федеральном университете
13 января 202612:16
Проверку проводят в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе», – рассказали в пресс-службе университета.
Собеседник агентства подчеркнул, что не располагает другими данными.
Ранее СМИ сообщили об обысках в УрФУ. Также следственные действия якобы провели у руководства университета. Силовики заподозрили сотрудников вуза в махинациях с недвижимостью из комплекса имущества УрФУ и в выводе средств под видом зарплат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Морозы или топливо? Почему владельцы Lada столкнулись с отказами двигателей
- Силовики проводят проверку в Уральском федеральном университете
- Крепкий рубль никому не нужен: Как изменится курс доллара в 2026 году
- «Лента» приобретет активы сети «OBI Россия»
- Акушер усомнилась, что в смерти младенцев в Новокузнецке виноваты врачи
- МИД России заявил протест послу Польши из-за задержания археолога Бутягина
- Январь, февраль или сентябрь? Когда решиться на смену работы
- В Кузбассе отстранили главврача больницы, в роддоме которой умерли младенцы
- «Не разделять!»: Учителя защитили классных руководителей от депутатов
- На «Госуслугах» россияне смогут проверить данные о такси
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru