Володин назвал приоритеты для Госдумы

Приоритетом для Госдумы является решение проблем граждан России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ на детские игрушки

По его словам, неотъемлемая часть повестки депутатов - это решение вопросов, с которыми к ним обращаются люди.

Володин отметил, что в списке важных вопросов - охрана здоровья взрослых и детей, защита граждан от мошенников и финансовых потерь.

«Мы эти вопросы взяли на постоянный контроль, и правильно будет, чтобы они оставались приоритетом нашей работы в ходе десятой сессии», - заключил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссиянеГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры