Володин назвал приоритеты для Госдумы

По его словам, неотъемлемая часть повестки депутатов - это решение вопросов, с которыми к ним обращаются люди.

Володин отметил, что в списке важных вопросов - охрана здоровья взрослых и детей, защита граждан от мошенников и финансовых потерь.

«Мы эти вопросы взяли на постоянный контроль, и правильно будет, чтобы они оставались приоритетом нашей работы в ходе десятой сессии», - заключил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».