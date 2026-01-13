Володин назвал приоритеты для Госдумы
Приоритетом для Госдумы является решение проблем граждан России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, неотъемлемая часть повестки депутатов - это решение вопросов, с которыми к ним обращаются люди.
Володин отметил, что в списке важных вопросов - охрана здоровья взрослых и детей, защита граждан от мошенников и финансовых потерь.
«Мы эти вопросы взяли на постоянный контроль, и правильно будет, чтобы они оставались приоритетом нашей работы в ходе десятой сессии», - заключил он.
Ранее депутаты Госдумы предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
