Армия РФ нанесла массированный удар по ВПК Украины

Армия России поразила ряд объектов на территории Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар... по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», – отмечает ведомство.

ВС России применили высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники, пишет RT. Цели атаки достигнуты, назначенные объекты поражены.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что армия РФ нанесла поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах. Также военные сбили за сутки 11 управляемых авиационных бомб и 207 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что за ночь средства ПВО ликвидировали 11 дронов ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры