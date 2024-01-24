Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН по Газе

Израильский дипломат раскритиковал Иран, обвинив республику в поставках оружия России, которое Москва якобы использует в специальной военной операции на Украине.

«Некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией ... Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — ответил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что нельзя позволить «похоронить» решение ООН о создании палестинского государства, «как были похоронены минские договоренности 2015 года».

Ранее Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине, напоминает Ura.ru. Рабочий визит главы внешнеполитического ведомства завершится 24 января, отмечает телеканал «360».

