Путин назначил нового посла России в Мавритании
13 января 202612:46
Президент Владимир Путин назначил Алексея Маленко послом России в Мавритании. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Исламской Республике Мавритании», - отмечается в документе.
Также Путин освободил от должности экс-посла Бориса Жилко, пишет RT. Дипломат занимал свой пост с 2021 года.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Ранее президент РФ освободил Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше.
