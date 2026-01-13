Путин назначил нового посла России в Мавритании

Президент Владимир Путин назначил Алексея Маленко послом России в Мавритании. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Исламской Республике Мавритании», - отмечается в документе.

Также Путин освободил от должности экс-посла Бориса Жилко, пишет RT. Дипломат занимал свой пост с 2021 года.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Ранее президент РФ освободил Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
