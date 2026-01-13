В январе 2026 года группе исполняется 29 лет. За это время коллектив представил больше 20 альбомов. Ступников подчеркнул, что в творчестве группы можно выделить несколько ярких периодов.

«Творчество группы настолько многогранно, что иногда возникает ощущение, что она прожила несколько жизней. Как мы помним, все начиналось с того, что это был богемный ансамбль для своих, выступавший в маленьких клубах. Достаточно быстро Сергей Шнуров и его товарищи преодолели эту инерцию бэнда для своих и вырвались на большие площадки. Концептуальные слушатели, интеллектуалы даже восприняли подобное, как предательство и откололись, не стали в дальнейшем слушать группу «Ленинград». Но новые слушатели оказались куда более многочисленными»,- сказал он.