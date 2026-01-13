Пик не пройден? Группе «Ленинград» исполнилось 29 лет
Кабацкие песни когда-то помогли группировке расширить аудиторию, но куда большая волна популярности пришла после обращения к бренд-реализму в творчестве, заявил НСН Денис Ступников.
Сергей Шнуров – не просто талантливый автор, но и гениальный пиарщик, потому группировка «Ленинград» продолжает наращивать армию фанатов, что было бы невозможно без такого фронтмена, подчеркнул в беседе с НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.
В январе 2026 года группе исполняется 29 лет. За это время коллектив представил больше 20 альбомов. Ступников подчеркнул, что в творчестве группы можно выделить несколько ярких периодов.
«Творчество группы настолько многогранно, что иногда возникает ощущение, что она прожила несколько жизней. Как мы помним, все начиналось с того, что это был богемный ансамбль для своих, выступавший в маленьких клубах. Достаточно быстро Сергей Шнуров и его товарищи преодолели эту инерцию бэнда для своих и вырвались на большие площадки. Концептуальные слушатели, интеллектуалы даже восприняли подобное, как предательство и откололись, не стали в дальнейшем слушать группу «Ленинград». Но новые слушатели оказались куда более многочисленными»,- сказал он.
Как заявил собеседник НСН, в последующие годы популярность группы неизменно росла, но особенно она взлетела на фоне обращения к бренд-реализму в творчестве.
«В нулевые популярность группе принесли кабацкие матерные песни. Когда-то мэр Москвы Юрий Лужков запрещал выступать «Ленинграду» в столице. Запреты только усиливали ажиотаж вокруг группы. Уже тогда это была группа стадионного масштаба, двигаться дальше некуда. Вдруг, лет 10 с хвостиком назад Сергей Шнуров придумывает новую фишку, бренд-реализм, как он это называл. Начинает воспевать в своих песнях с юмором определенные бренды, модные тенденции, которые всех цепляют. Яркий пример, конечно, «Экспонат», песня про Лабутены. Многие люди, которые могли себе это позволить, носили босоножки на красной подошве. Шнуров не просто высмеял это в песне, но и показал мини-фильм, клип. Продолжал ехать на этом, стал очень плодовитым автором. Иногда чувство вкуса и меры ему отказывало немилосердно. Многие песни, на мой взгляд, слушать невозможно. Однако публика так не считала. Собирались уже не просто стадионы на 10-15 тысяч, но и самые большие площадки типа "Лужников" или "Газпром-арены"», - объяснил Ступников.
По его словам, пик популярности «Ленинграда» еще не пройден во многом благодаря работе фронтмена коллектива Сергея Шнурова.
«Нельзя сказать, что пик популярности «Ленинграда» пройден, хотя что он будет дальше собирать? Несколько самых больших стадионов одновременно или станут выступать в чистом поле перед миллионной аудиторией? Наверное, и такое не исключено. Шнуров, конечно, уникален в своем роде. Прежде всего, он гениальный пиарщик. За счет этого "Ленинград" раскрутился до таких масштабов. Вряд ли будет второй человек, который сможет писать такие талантливые и цепляющие песни, и при этом будет четко знать, как продвигать свое детище», - заметил музыкальный обозреватель.
В декабре 2025 года сообщалось, что группа «Ленинград» возглавила рейтинг самых дорогих отечественных артистов, которых приглашают на новогодние корпоративы. Уточнялось, что стоимость выступления коллектива начинается от 20 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
