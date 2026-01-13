Крепкий рубль никому не нужен: Как изменится курс доллара в 2026 году
Георгий Остапкович заявил НСН, что сегодня идеальный курс доллара – это 92 рубля, что резко поможет экспортерам, поможет бюджету, не ударит по населению.
К концу года курс доллара дойдет до 90 рублей, так как нынешняя ситуация бьет по бизнесу и бюджету РФ, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
В России 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут «Ведомости». Шохин пояснил, что этот фактор значителен для многих экспортеров, им даже приходится переходить на четырехдневную рабочую неделю. Остапкович пояснил, кто еще страдает из-за крепкого рубля.
«По моим оценкам, ситуация именно такая, возможно, даже хуже. Я думаю, вопрос не о 40%, а даже о 50%. Основная прибыль предприятий, ориентированных на экспорт, это разница между курсами рубля и доллара. При сильном долларе они больше получают рублевый эквивалент при экспорте. Почему нефть и газ сейчас приносят меньше сборов? Исключительно из-за курса рубля. Почему бюджет не пробивает установленный дефицит, а уходит значительно выше? Здесь тоже во многом из-за курса рубля. Минэкономразвития прогнозировало среднегодовой курс доллара на 2025 год на уровне 96,5 рублей, а он был ниже. Именно при таком долларе будет сбалансированная экономика, плюс для бюджета. Сейчас бизнес ощущает серьезные трудности, нет денег на инвестиции, нет денег на налоги, на модернизацию», - рассказал он.
«Ведомости» также пишут, что в среднем за 2025 год значение курса доллара составило 83,3 рубля. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», в 2026 году рубль ослабнет примерно на 6%, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 рубля. Остапкович назвал идеальный курс доллара на этот год.
«С прогнозом по доллару я в целом согласен, но хочу добавить, что сегодня прогнозировать курс очень сложно, потому что очень много факторов влияет, главный – геополитическая неопределенность. Я думаю, что к 90 рубль до конца года дойдет. Влиять будет ситуация на нефтяном рынке. Но в целом будет тенденция к ослаблению рубля. Сегодня идеальный курс – это 92 рубля, что резко поможет экспортерам, поможет бюджету, не ударит по населению, так как люди уже привыкли и к 100. Такая ситуация всех устроит», - пояснил собеседник НСН.
В 2025 году рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На 13 января курс доллара составил 78,23 рубля.
