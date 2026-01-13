«Лента» приобретет активы сети «OBI Россия»
Розничная сеть «Лента» приобретет активы сети гипермаркетов «OBI Россия». Об этом говорится в сообщении компании.
«В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м., Федеральная антимонопольная служба... уже одобрила данное приобретение», - заявила «Группа Лента».
Отмечается, что «OBI Россия» - одна из крупнейших сетей на рынке товаров для дома и ремонта в формате DIY (Do It Yourself — «сделай сам»). Ее покупка укрепит позиции «Ленты» как ведущего мультиформатного игрока в РФ, позволит выйти в новый формат DIY, создаст предпосылки для новых уникальных предложений.
Интеграцию активов сети «OBI Россия» планируют проводить поэтапно до мая.
Ранее стало известно, что «Лента» намерена купить гипермаркеты «О’кей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия РФ нанесла массированный удар по ВПК Украины
- Морозы или топливо? Почему владельцы Lada столкнулись с отказами двигателей
- Силовики проводят проверку в Уральском федеральном университете
- Крепкий рубль никому не нужен: Как изменится курс доллара в 2026 году
- «Лента» приобретет активы сети «OBI Россия»
- Акушер усомнилась, что в смерти младенцев в Новокузнецке виноваты врачи
- МИД России заявил протест послу Польши из-за задержания археолога Бутягина
- Январь, февраль или сентябрь? Когда решиться на смену работы
- В Кузбассе отстранили главврача больницы, в роддоме которой умерли младенцы
- «Не разделять!»: Учителя защитили классных руководителей от депутатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru