«Лента» приобретет активы сети «OBI Россия»

Розничная сеть «Лента» приобретет активы сети гипермаркетов «OBI Россия». Об этом говорится в сообщении компании.

«В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м., Федеральная антимонопольная служба... уже одобрила данное приобретение», - заявила «Группа Лента».

Отмечается, что «OBI Россия» - одна из крупнейших сетей на рынке товаров для дома и ремонта в формате DIY (Do It Yourself — «сделай сам»). Ее покупка укрепит позиции «Ленты» как ведущего мультиформатного игрока в РФ, позволит выйти в новый формат DIY, создаст предпосылки для новых уникальных предложений.

Интеграцию активов сети «OBI Россия» планируют проводить поэтапно до мая.

Ранее стало известно, что «Лента» намерена купить гипермаркеты «О’кей».

ФОТО: РИА Новости
