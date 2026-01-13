Полмиллиона рублей в час: Почему в регионах не хватает спасательных вертолетов
Стоимость Ми-8 для работы в Арктике уже перешла за 500 тысяч рублей в час, заявил НСН Вадим Базыкин.
Сегодня дешевле ремонтировать старые вертолеты Ми-8, которые все еще справляются со спасательными работами в суровых условиях, покупка новых машин невыгодна, заявил НСН заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин.
Авиаслужбы спасения могут столкнуться с нехваткой вертолетов, что в итоге негативно скажется на помощи жертвам катастроф. Так, нехватка спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 складывается уже в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства такой техники, пишут «Известия». Отмечается, что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работы по поисково-спасательному обеспечению (ПСО) и авиационно-космическому поиску без повышения государственных тарифов. Базыкин объяснил, что стоимость часа эксплуатации растет, а плата за саму услугу – нет.
«Стоимость летного часа сильно выросла, разговор идет не о зарплате. У нас все вертолеты должны проходить капитальный ремонт через семь-восемь лет. Стоимость ремонта, всего расходного материала выросла в три-четыре раза. Еще несколько лет назад себестоимость одного часа работы Ми-8 в Арктике была 220 тысяч рублей, а сейчас уже перешла за 500 тысяч, еще несколько лет назад она была 220 тысяч рублей. При этом расценки на летный час остались прежними. Сам вертолет стоит порядка 12 миллионов долларов. Предприятия не могут покупать новые вертолеты и ремонтировать старые, все очень дорого», - рассказал он.
В связи с этим он призвал государство сделать акцент на капитальном ремонте старых вертолетов, которые справляются со спасательными работами.
«Старых машин Ми-8 достаточно много, я думаю, что нужно помогать именно для них делать капитальный ремонт. Не надо забывать про старую технику, все спасения в 90-е годы и нулевые проводились на вертолетах Ми-8Т. Он запросто берет 20 человек, а больше по закону брать при спасении нельзя. Вертолет должен при отказе одного двигателя выполнять задание, этот вертолет так не сможет, но в рамках спасения это допускается, при пассажирских перевозках – нет. Этот вертолет более неприхотливый, он может работать в суровых холодных условиях», - заключил собеседник НСН.
В конце 2025 года двум десяткам старых Ми-8Т уже отказали в продлении сроков службы, а в следующем году это может коснуться еще 40 возрастных машин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
