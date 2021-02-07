Ройзман после статьи Явлинского о Навальном отказался выдвигаться в Госдуму от «Яблока»

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман отказался от возможности выдвигаться в федеральное законодательное собрание от партии «Яблоко» после статьи одного из ее основателей Григория Явлинского с критикой оппозиционера Алексея Навального.

Явлинский раскритиковал Навального в статье

«Я увидел это заявление и принял решение, что считаю для себя невозможным, даже гипотетически, выдвижение от партии «Яблоко», — цитирует Ройзмана РБК.

Хотя политик осознает, что его «окно возможностей для выдвижения сужается», считает, что еще есть варианты баллотироваться в Госдуму, кроме выдвижения от «Яблока».

Ройзман пытался от «Яблока» выдвинуться на губернаторский пост Свердловской области в мае 2017 года, но не прошел муниципальный фильтр. «Яблоко» также обещало ему поддержку на выборах главы Екатеринбурга и городской думы в 2018 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйГригорий ЯвлинскийВыборыПартия "яблоко"Евгений Ройзман
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