Ройзман после статьи Явлинского о Навальном отказался выдвигаться в Госдуму от «Яблока»
Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман отказался от возможности выдвигаться в федеральное законодательное собрание от партии «Яблоко» после статьи одного из ее основателей Григория Явлинского с критикой оппозиционера Алексея Навального.
«Я увидел это заявление и принял решение, что считаю для себя невозможным, даже гипотетически, выдвижение от партии «Яблоко», — цитирует Ройзмана РБК.
Хотя политик осознает, что его «окно возможностей для выдвижения сужается», считает, что еще есть варианты баллотироваться в Госдуму, кроме выдвижения от «Яблока».
Ройзман пытался от «Яблока» выдвинуться на губернаторский пост Свердловской области в мае 2017 года, но не прошел муниципальный фильтр. «Яблоко» также обещало ему поддержку на выборах главы Екатеринбурга и городской думы в 2018 году.
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