«Чего бояться?» Вице-спикер Госдумы пригласил Юлию Навальную на выборы

«Эта фамилия раздувается искусственно. Ни у него (Алексея Навального - прим. НСН), ни у нее нет на сегодняшний день в России того уровня поддержки избирателя, чтобы они могли заявлять о каких-то серьезных политических амбициях. К тому же у них и внятной программы нет. У них один лозунг: "Путин, уходи!" Ну уйдет он завтра, дальше что? А дальше ничего, они не знают, что потом предложить стране», - отметил парламентарий.

Лебедев заявил, что не понимает «страха» власти перед Навальными. Он пригласил жену осужденного на реальный срок оппозиционера принять участие в выборах.

«Пусть все участвуют в выборах. Может быть, кто-то один и пройдет в парламент, максимум двое по всей стране. Два депутата в парламенте при подавляющем большинстве "Единой России" ничего сделать не смогут. Я не понимаю страха власти. За пределами МКАД у нее (Юлии Навальной) рейтинг 2%, в Москве, может быть, 10—15%. Навальный участвовал в выборах мэра Москвы. Сколько он получил? Чуть больше 10%. Так чего бояться? Такой результат - это не победа. Власть сама искусственно надувает пузырь и вызывает у людей только лишнее раздражение. Уже забыли бы все о нем, если бы СМИ не напоминали», - заключил собеседник НСН.

На прошлой неделе суд заменил Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Оппозиционера обвинили в том, что он нарушал условия испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». Навальный - основатель Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента.

