«Они сами ушли!»: Экс-помощник Ельцина рассказал, как Путин «вычистил» агентов ЦРУ

Иностранные консультанты Ельцина не назначались ЦРУ, а предлагались правительствами зарубежных стран, или такими организациями, как Всемирный Банк и Международный валютный фонд, заявил НСН Георгий Сатаров. 

Зарубежные консультанты при правительстве, которых Путин называет агентами ЦРУ, покинули свои места еще задолго до его прихода к власти, заявил бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что в правительстве во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники ЦРУ США в качестве советников и официальных сотрудников правительства. По его словам, в 2000-е он «вычистил всех» агентов.

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«Это игра словами, потому что они не были кадровыми сотрудниками правительства, это были зарубежные консультанты при правительстве. История эта довольно старая, ничего пресекать с ними не нужно было, консультанты покинули свои места еще задолго до появления Путина. Поэтому, во-первых, это игра словами, а во-вторых, приписывание себе несуществующих доблестей», - утверждает Сатаров.

По его словам, консультанты не назначались, а предлагались правительствами зарубежных стран, или такими организациями, как Всемирный Банк и Международный валютный фонд.

«Некоторые из них, в том числе и те, на которых намекал Путин, были чрезвычайно известными учеными. Их принадлежность к ЦРУ примерно такая же, как принадлежность к КГБ огромного количества людей, которое оно вербовало и внутри страны. Это абсолютно обоюдные действия разведок, ничего здесь специфического нет. Например, один из консультантов был Шлейфер, довольно известный экономист, он чрезвычайно цитируемый и с известными работами», - считает Сатаров.

Бывший помощник Ельцина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что после ухода Владимира Путина с поста президента России возврата к «лихим 90-м» не будет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ЕльцинЦРУВладимир ПутинРоссия
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