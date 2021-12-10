«Они сами ушли!»: Экс-помощник Ельцина рассказал, как Путин «вычистил» агентов ЦРУ

Зарубежные консультанты при правительстве, которых Путин называет агентами ЦРУ, покинули свои места еще задолго до его прихода к власти, заявил бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что в правительстве во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники ЦРУ США в качестве советников и официальных сотрудников правительства. По его словам, в 2000-е он «вычистил всех» агентов.