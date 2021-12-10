Путин сообщил, что в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ
В правительстве России в середине 1990-х годов работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества. По словам главы государства, в начале 2000-х годов он «вычистил всех». Путин отметил, что американские власти привлекли их к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая в кабмине, нарушали американское законодательство. Отмечается, что сотрудники американского ведомства принимая участие в приватизации.
Ранее бывший российский вице-президент Александр Руцкой сообщил, что неизвестный человек с иностранным акцентом давал советы президенту Борису Ельцину относительно назначений на высокие должности в государстве незадолго до распада Советского Союза.
По словам экс-председателя Верховного Совета РСФСР и соратника Ельцина Руслана Хасбулатова, в окружении первого президента России были «сотни агентов ЦРУ».
На днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне опасаются, что Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР.
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