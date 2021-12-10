Путин сообщил, что в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ

Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества. По словам главы государства, в начале 2000-х годов он «вычистил всех». Путин отметил, что американские власти привлекли их к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая в кабмине, нарушали американское законодательство. Отмечается, что сотрудники американского ведомства принимая участие в приватизации.

Ранее бывший российский вице-президент Александр Руцкой сообщил, что неизвестный человек с иностранным акцентом давал советы президенту Борису Ельцину относительно назначений на высокие должности в государстве незадолго до распада Советского Союза.

По словам экс-председателя Верховного Совета РСФСР и соратника Ельцина Руслана Хасбулатова, в окружении первого президента России были «сотни агентов ЦРУ».

На днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне опасаются, что Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР.

